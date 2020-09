Nieuwsoverzicht | Brand in champignonkwekerij - Vrouwen minderen met make-up

Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen is in een week tijd meer dan verdubbeld. En in een champignonkwekerij in Sint-Oedenrode woedde een grote brand. Dit en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van zondag.