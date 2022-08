Nieuwsoverzicht | Brand gesticht bij islamitisch centrum - Verliefde tachtigers in huwelijksbootje

Energiebedrijven zijn bezorgd over het stijgende aantal klanten dat het maandelijkse voorschot aan gas en licht verlaagt. In het omstreden islamitisch centrum in Veldhoven is vannacht brand gesticht. En de tweede etappe van de Ronde van Spanje is vandaag van start gegaan.