Nieuwsoverzicht | Brabantse op derde plek kandidatenlijst CDA - Slagtanden olifant gestolen uit kasteel

Test-en-executie Ben jij een echte molloot? Bewijs het met deze quiz

23 oktober Na zeven bloedstollende afleveringen van het jubileumseizoen ‘Wie is de Mol?’ is het zaterdag eindelijk tijd voor de grote ontknoping. Wie van de drie finalisten is de verliezer, wie is de mol en wie is de winnaar? Op welke plek zal onze Brabantse Nikkie de Jager eindigen? Dat zien we in de eerstvolgende aflevering, maar voor het zover is: eerst nog een laatste test-en-executie. Hoe goed heb jij opgelet tijdens het kijken? Ben jij een ware molloot?