Nieuwsoverzicht | Brabantse advocaat geschrapt wegens ‘ontoelaatbaar gedrag’ - Pretparken en sportscholen blijven dicht

‘Nu al geslaagde dag’ tot ‘Wat een blamage en kneuterig­heid’: zo kijken we naar de duurste Koningsdag ooit

27 april EINDHOVEN - Ook dit jaar moeten we (vooral) vanaf de bank op een scherm zien hoe de koninklijke familie de duurste verjaardag van de koning ooit beleeft met zijn gezin. Wat vinden we tot nu toe van Koningsdag 2021 in Eindhoven?