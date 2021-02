Nieuwsoverzicht | Brabant geniet van glibberen en glijden op het ijs - Carnavalsvierders in diverse binnensteden

Nieuwsover­zicht | Vaccinatie­voor­rang voor mensen met overge­wicht - Huiszoekin­gen wegens grensover­schrij­den­de mestfraude

11 februari Mensen met zwaar overgewicht krijgen voorrang bij coronavaccinatie. Op verschillende plekken in Nederland is vandaag huiszoeking gedaan in verband met een onderzoek naar grensoverschrijdende mestfraude, waaronder bij een bedrijf in Esbeek. En de carnavalskraker van 2021 is bekend: ‘Feesten Doen We Overal’. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.