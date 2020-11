Nieuwsoverzicht | Boeren protesteren tegen stikstofbeleid - Ossenaar zoekt ‘rust’ van gevangenis en pleegt daarom overval

Justitie houdt Kaan D. in de lucht als verdachte van dodelijke schietpar­tij Oss

13 november DEN BOSCH/OSS - Het Openbaar Ministerie is nog niet zo ver dat het de nu 25-jarige Ossenaar Kaan D. wil schrappen als verdachte van de dodelijke schietpartij waarbij in juni 2018 Peter Netten om het leven kwam. Maar bijna 2,5 jaar na de schietpartij houdt justitie ook de mogelijkheid open dat Anton R., de zoon van Martien R., de schutter was.