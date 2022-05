Nieuwsoverzicht | Bezorgdheid na drie ongelukken op één weg - Dwergzijdeaapjes uit woning gehaald

Nieuwsover­zicht | Duizenden dieren in ‘ernstig vervuilde woning’ - Eigenaar Lamborghi­ni weigerde alcohol­test na aanrijding

Een bewoonster van een huis in de gemeente Halderberge heeft een wel heel erg uit de hand gelopen verzameling. Ze had ruim duizend muizen, de helft liep los rond. Niks voor mensen met een muizenfobie dus. Wie ook een fobie heeft, maar dan voor bloed, is crypto-ondernemer Bob Ultee. Hij botste met zijn Lamborghini achterop zijn voorganger en weigerde aan een blaas- en bloedtest mee te werken. Ondertussen werden bij een begraafplaats in Tilburg bronzen beeldjes van minstens drie graven gestolen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

17 mei