Nieuwsoverzicht | Bewoners maken bezwaar tegen bouw vijf zeer grote woningen in buitengebied Bergen op Zoom - Zwaargewonden bij ongeval

Brabanders trokken er woensdag massaal op uit voor een zonovergoten Koningsdag. Onder meer in Eindhoven, Den Bosch en Breda, zorgden vrijmarkten en festivals voor overvolle straten. Kevin van den B., die verdacht wordt van moord op zijn zoontje van zeven maanden, zit weer in de cel nadat hij werd vrijgelaten. En bij een ernstig ongeval in Deurne zijn vier gewonden gevallen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

• Kevin van den B. (28) zit weer in de gevangenis. De man werd veroordeeld tot zevenenhalf jaar cel voor de moord op zijn zoontje Rivano van zeven maanden oud. Van den B. werd zo zwaar lastiggevallen dat hij naar een safehouse ging. Van korte duur blijkt nu, want hij is terug in de cel.

• De moeilijke periode voor Philips houdt aan. Het concern ligt onder de loep van het Amerikaanse Openbaar Ministerie vanwege de slaapapneu-kwestie. Philips sluit een Amerikaanse fabriek waar beademingsapparaten in elkaar worden gezet. Het is nog niet duidelijk of het bedrijf ook daadwerkelijk strafrechtelijk wordt vervolgd.

• Bij een ernstig ongeval met meerdere auto's in Deurne, raakten twee personen zwaargewond. Met spoed zijn ze naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Twee anderen raakten lichtgewond.

• Een pand van restaurant La Luna en Lounge Bar Zenza in het centrum van Breda is dinsdagnacht meerdere keren beschoten. Een voertuig stopte, een persoon stapte uit en schoot enkele keren op het pand aan de Boschstraat. De verdachte stapte vervolgens weer in en vluchtte. Het onderzoek is nog in volle gang.

• Het nieuwe distributiecentrum van Lidl in Etten-Leur moet een mooi kleurtje krijgen. Dat wil de gemeenteraad althans. Om de lelijkheid van het pand te beperken wil de gemeente aanvullende voorwaarden opleggen als het gaat om materiaal en kleur. Wethouder Ger de Weert denk aan een ‘mooie groentint’ of een aarden wal rondom het centrum zodat omwonenden groen en een heuvel zien in plaats van een muur.

Koningsdag 2022 Van heinde en verre kwam het publiek af op de Brabantse koningsdagfestiviteiten. Onder meer in Eindhoven en in Breda liepen de straten overvol, tot op het punt dat feestgangers werden opgeroepen om niet meer te komen. • Sommige bezoekers besloten vanwege de drukte over hekken te klimmen om toch te kunnen feesten in Eindhoven. • De oproep kon ook in Breda de pret niet drukken. Op het Koningsdagsfeest van Radio 538 was de sfeer het belangrijkste. • Bij de kindermarkt in Oss namen namen kinderen afscheid van het speelgoed waar ze lang plezier van hebben gehad, maar die nu een prettig zakcentje opleveren. • Ook in Den Bosch was de markt in trek maar wel alléén voor kinderen tot 18 jaar, eventueel met hun ouders. Sommige volwassen verkopers, moesten daarom helaas inpakken. • Met onder meer een koningsontbijt in Beek en Donk, een luchtkussen in Aarle-Rixtel en de traditionele fietsenwedstrijd in Geldrop-Mierlo, was het ook feest in De Peel. • De dresscode van vandaag was uiteraard oranje, en daar gaven de bezoekers in Breda hun eigen invulling aan. Tekst gaat verder onder de video.

• De 42-jarige Tilburger Joshua C. kreeg een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijk rijverbod van vier maanden opgelegd. Die straf heeft hij te danken aan een gevaarlijke vlucht voor de politie. Hij stopte niet maar reed met een rotgang door Tilburg en ging daarbij door rood en hij reed veel te hard. Agenten klokten op een zeker moment 116 kilometer per uur.

• Molenaar Bernard van Stekelenburg wil zijn Genneper Watermolen in Eindhoven terug. Er is hoog bezoek van drie rechters, ze zoeken ter plekke de oplossing voor een slepend conflict. Van Stekelenburg zou aan een belangrijke eis niet voldoen: het rad moest minstens twee keer per week draaien, op de kracht van het water. Hij beweert dat de molen wel degelijk draaide, maar de gemeente wilde hem weg hebben en hij kreeg ongelijk van de kantonrechter.

• De gemeente Eindhoven kan een paar miljoen euro tegemoet zien om jongeren uit de onderwereld te krijgen en te houden. Het doel is onder andere voorkomen dat de jeugd wordt gerekruteerd door criminelen. Er is veel overlast van jongeren en vorig jaar volgden zware incidenten elkaar in rap tempo op met onder andere een vuurwerkbom waarmee een gevel werd opgeblazen, een grote drugsvondst en een schietpartij.

• Het staat er niet goed voor met het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk. Het museum zo'n 250.000 euro duurder uit dan gedacht. De reden? De aannemer en installateur hebben meer werk gehad dan ingeschat en door corona werd alles een stuk duurder. ,,Maar we schatten in dat het budget met zo’n 2,5 procent overschreden zal worden”, aldus burgemeester Sacha Ausems.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk gaat eind juni open. Vrijwilligers kregen in februari al een rondleiding. © Dolph Cantrijn

• Een Tsjechische trucker is dinsdag opgepakt nadat hij een fietsster aanreed in Bergen op Zoom. Uit een speekseltest bleek dat de man mogelijk onder invloed was van drugs. Het slachtoffer raakte gewond en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

• De 12-jarige Willem van der Steeg wist op het nippertje een ongeluk te voorkomen. Dankzij deze daad kon hij het been van zijn oma redden. Oma parkeerde de auto op de oprit en terwijl Willem bij de achterklep stond om zijn logeerspullen uit te laden begon de wagen te rollen. Willem reageerde razendsnel en begon aan de auto te trekken.

• Een moeder en kind zijn woensdagochtend met de schrik vrijgekomen bij een ongeluk in Waspik. De auto waarin ze zaten, sloeg over de kop door een botsing op de Stationslaan. Het kindje werd nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

• Centraal achterin is het dit seizoen een ratjetoe bij Willem II, dat het ene na het andere verdedigingsduo uitprobeerde. Op het programma staat nu een reddingsmissie van vier duels. Een conclusie die inmiddels wel kan worden getrokken: in het kader van rust en stabiliteit moeten Wessel Dammers en Freek Heerkens blijven staan.

• Elf huishoudens aan de Heerlesebaan/Moerstraatsebaan in Bergen op Zoom zijn faliekant tegen de bouw van vijf zeer grote woningen op een agrarisch perceel aan de Heerlesebaan 4 in het buitengebied van de stad. ,,We wonen dichtbij kwetsbare natuur. We zijn bang dat met de bouw van deze woningen het hek van de dam is. Het schept een precedent voor andere percelen”, stelt woordvoerder Jos Smit namens de buurt.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.