Nieuwsoverzicht | Besmettingen blijven maar stijgen - Bijna alle gasten op feestje blijken besmet

Nieuwsover­zicht | Auto rijdt in op groep cafébezoe­kers - Oss heeft productie­lijn klaar voor coronavac­cin

27 september Grote schrik vanmorgen in Rijsbergen. Een auto reed daar in op een groep cafébezoekers. Meerdere van hen raakten gewond. Verder was het de dag waarop in Oost-Brabant de strengere coronaregels zijn ingegaan en waren er opnieuw meer nieuwe besmettingen.