Nieuwsoverzicht | Belgische vuurwerkzaken boos om Nederlands vervoersverbod - Preventief fouilleren na ongeregeldheden

Brabantse snacks Deze Brabantse snack is een alcoholbom­me­tje: ‘Tilburgser dan dit wordt het niet’

23 november Een kuipje van pure chocolade gevuld met Schrobbelèr, afgedekt met een topje van melkchocolade met hazelnoot. Dat is de Schrobbelèrbonbon. ,,Eerst maakten we kogeltjes zonder de hazelnootchocolade. De kuipjes werkten wat beter, dus daar zijn we op overgestapt. Sindsdien is het recept niet veranderd. Het is gewoon goed zo'', vertelt Wim Geers, van Huize Geers in Tilburg.