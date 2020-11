Nieuwsoverzicht | Baby gewond door vuurwerk - Verdrinken in ondiep water kan iedereen overkomen

Aantal nieuwe besmettin­gen Bladel in paar weken drie keer hoger, mysterie waarom dorp in top Nederland zit

27 oktober BLADEL - Het aantal inwoners in Bladel dat corona opliep is in een paar weken tijd verdriedubbeld. Tussen 7 en 20 oktober testten 227 Bladelnaren voor het eerst positief, ruim één procent van alle dorpsbewoners. De score behoort tot de slechtste van het hele land. Waarom, dat is een raadsel.