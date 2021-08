Nieuwsoverzicht | Autodief vraagt lift na dodelijk ongeluk - Stewardessen helpen ziekenhuis tijdens geboortegolf

Nieuwsover­zicht | Vechtpar­tij eindigt in achtervol­ging en crash op snelweg - Boete dreigt voor kermis in eigen tuin

31 juli Na een vechtpartij en mogelijke schietpartij in Vught, zijn vanmiddag drie mannen met hun auto achtervolgd door de politie. Ze crashten bij Zoetermeer op de snelweg. Het slachtoffer in de zaak is gewond, maar nog altijd zoek. Verder was het de dag waarop in Deurne-Zeilberg een ‘illegale’ kermis in een tuin werd gehouden. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag 31 juli.