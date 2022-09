Nieuwsoverzicht | Asielcrisis of niet, azc Budel gaat dicht - Bloemen en knuffels in Oud Gastel

Het grootste dahliacorso van de wereld rijdt eindelijk weer door de straten van Zundert. Ondertussen is het iconische spookhuis van de Efteling is dicht, al was het een bijzondere nacht in het pretpark.

• Het grootste dahliacorso van de wereld rijdt eindelijk weer door de straten van Zundert. Nadat corona twee jaar geleden een streep door het corso heeft gezet en vorig jaar de wagens stil liet staan, werd het dit jaar weer een ouderwets spektakel. Bekijk hier alle prachtige creaties. Uiteindelijk won Klein Zundertse Heikant met hun wagen.

• De gemeente Cranendonck geeft geen krimp: het azc in Budel moet in 2024 in de huidige vorm dicht. De asielcrisis en de staatssecretaris die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen ten spijt. Andere plaatsen zijn nu aan de beurt.

• Rusland levert Duitsland vooralsnog geen gas meer via de Nord Stream 1-gasleiding, die gisteren weer in gebruik zou worden genomen. De energieoorlog is nu echt losgebarsten, zeggen internationale media vanochtend.

• Op de plek in Oud Gastel waar vrijdag twee jonge kinderen (8 en 10) en twee volwassen vrouwen (39 en 42) uit Bosschenhoofd om het leven zijn gekomen bij een ernstig ongeval, zijn knuffels en bloemen neergelegd.

• In het centrum van Breda zijn in de nacht van zaterdag op zondag vlak bij elkaar twee steekincidenten geweest. In het begin van de nacht gebeurde dit op de Havermarkt en enkele uren later op de Vismarktstraat.

• De politie doet de dringende oproep aan iedereen met beelden over het ongeval in Oud Gastel om deze te verwijderen. Er zouden namelijk meerdere beelden met de slachtoffers erop rondgaan.

• Sasha Warners (21) uit Helmond is dit jaar voor het eerst juf van haar eigen klas. Voordat ze de deur sluit en terugloopt naar haar eigen lokaal waar ze nog het een en ander gaat uitpakken en organiseren, zegt ze: ,,Oh, ik heb er zo’n zin in hè.”

• PSV heeft Derrick Luckassen voor de vijfde keer in vijf jaar uitgezwaaid. De 27-jarige centrale verdediger gaat na vier huurperiodes nu definitief weg en speelt de komende twee seizoenen bij Maccabi Tel Aviv. Een succes werd de samenwerking vanaf dag een eigenlijk niet.

• Spookslot; het iconische spookhuis van de Efteling is dicht. De geesten kwamen nog een laatste keer uit de grond gekropen tijdens een unieke spooknacht door het attractiepark. ‘Een klein traantje gelaten’. De Efteling zoals je ‘m nooit eerder zag.

• Max Verstappen heeft het Nederlandse feestje in het sfeervolle Zandvoort compleet gemaakt. De wereldkampioen pakte voor eigen publiek net als vorig jaar de zege en sloeg opnieuw een grote slag in de strijd om de wereldtitel.

• Twee omwonenden hopen dat de Raad van State zo snel mogelijk een bouwstop oplegt voor een ‘heel ander’ plan om een appartementencomplex met 58 woningen aan de Wolfskamerweg in Vught te bouwen. ,,Veel te hoog, te massaal en veel te veel woningen. Dit is ook een heel ander bouwplan dan waarmee de gemeenteraad eerder akkoord ging.”

• Twee keer kwam RKC zondagmiddag terug van een achterstand in eigen huis tegen Excelsior, waarna de Waalwijkers op karakter de eerste overwinning van het seizoen boekten: 5-2.

• Hij heeft niet lang van zijn vrijheid kunnen genieten. De 19-jarige Kayne M. moet terug naar de gevangenis, nadat hij in juni op vrije voeten kwam. De veroordeelde straatrover houdt zich aan geen enkele afspraak.

• Harley-Davidson motor gaat in vlammen op in Gilze: Voorbijgangers ontdekten het brandende voertuig rond 23.30 uur en sloegen alarm.

Volledig scherm Harley Davidson in brand in Gilze. © Jeroen Stuve/Eye4images

• De kop is eraf voor Rob Kemps. De 36-jarige Brabander stapte gisteravond in de voetsporen van Linda de Mol als presentator van Ik hou van Holland. Voor het oog van 606.000 kijkers gaf Kemps aan ‘stikzenuwachtig’ te zijn voor die klus bij SBS 6.

• Vanaf het giga-podium van Total Loss heeft Snollebollekes de massa meteen in beweging. Aquabest deint en springt. De vloer is van lava. Maar manager Adrie van den Berk voelde even daarvoor al dat het goed zou gaan. ,,Volgend jaar september weer”, beloofde hij dan ook. ,,De jaren daarna ook.”

• Thymen Arensman heeft de koninginnenrit in de Vuelta a España gewonnen. De 22-jarige renner van DSM maakte deel uit van een grote kopgroep en wist op de loodzware slotklim naar Sierra Nevada als enige de klassementsmannen voor te blijven.

• De corsowagen Clean Up! van buurtschap Poteind heeft negen zeeschildpadden zwemmen in een plastic soep. Een schildpad is zelfs al dood. Aan de hand van bombastische muziek en een voice-over, wordt het verhaal van de negen schildpadden verteld. ,,We willen de toeschouwers een boodschap meegeven.”

• In de strijd tegen personeelstekorten in de operatiekamers gaan het Catharina Ziekenhuis en Equipe (Velthuis kliniek) vanaf dit schooljaar samen anesthesiemedewerkers opleiden. Ze kunnen nu allemaal een baan krijgen in het ziekenhuis.