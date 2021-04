Nieuwsoverzicht | Alarm over slagkracht GGD weggehoond - Zoektocht naar relschoppers gaat door

Festival WiSH Outdoor schuift toch een jaar door; ‘Het kan nog niet verant­woord’

16 april BEEK EN DONK – WiSH Outdoor gaat dit jaar niet door. Net als in 2020 zet de organisatie een streep door het festival, dat op 2, 3 en 4 juli gehouden zou worden. Het festival in Beek en Donk is verplaatst naar 2022.