Nieuwsoverzicht | Advocaat in zaak groepsverkrachting wil vrijspraak - Stuk steen valt van balkon op Bryant

Ruim 150 veehouders begaan ernstige overtredin­gen in Brabant

DEN BOSCH - Schadelijke stoffen die de bodem in lekken, luchtwassers die niet werken, te veel dieren in de stal. Ruim 150 veehouders in Brabant gingen afgelopen jaren ernstig over de schreef, blijkt uit groot onderzoek van de provincie, 43 gemeenten en drie omgevingsdiensten.

9 december