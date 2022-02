Nieuwsoverzicht | Achtervolging eindigt met bewuste botsing - Souschefs ‘misselijk gegeten’ aan Ligakoeken

Voor een jaar werk pakt een wethouder zijn verhuisdo­zen niet in

TILBURG - Een wethouder moet wonen in de gemeente waar hij werkt. Zo staat het in de wet. Maar een groeiend aantal bestuurders laat die regel links liggen. 179 wethouders, van wie 28 werkzaam in Brabant, wonen niet in hun eigen dorp of stad. In vier Brabantse gemeenten gaat het zelfs over meer dan één wethouder. Kun je dan je werk wel goed doen?

