Nieuwsoverzicht | Aantal coronagevallen schiet omhoog - Helmondse spreekt wereldleiders samen met koning toe

• Steeds meer daklozen slapen in hutten in het bos. Ze overleven in de bossen met hun zelfgebouwde hutten en tentjes. Boswachter Erik de Jonge komt ze steeds vaker tegen. Kamperen in de bossen is verboden. Het tast de natuur aan en het schrikt dieren op. Maar dat niet alleen. ,,Het is levensgevaarlijk. Er hoeft maar iets mis te gaan met zo’n brandertje en het hele bos vliegt in de hens. Zeker nu het gortdroog is.”