Nieuwsoverzicht | 92 namen voor Paaspop in september - James Bond-achtige villa te koop voor 11 miljoen

Brabants Forum op afstand van Baudet? Al lang niet meer, zegt FvD-voor­man die daardoor vertrok

17 februari DEN BOSCH - De afstand tussen Thierry Baudet en Forum voor Democratie in Brabant bestaat niet meer. Dat stelt Willem Rutjens, tot een maand geleden fractieleider van FvD in de provincie. ,,Dan kun je na het zoveelste gedoe met Baudet blijven roepen dat we hier in Brabant helemaal ons eigen ding doen, maar dat wordt zo kunstmatig dat het eigenlijk niet meer houdbaar is. Het kan gewoon niet.”