Nieuwsoverzicht | 778 nieuwe coronabesmettingen in Brabant - Babyneushoorn geboren in Beekse Bergen

Rioolwater Putte bevat veel meer coronavi­rus­deel­tjes: ‘Voorspelt meestal stijging ziekenhuis­op­na­mes’

5 oktober PUTTE - In Putte zitten veruit de meeste coronavirusdeeltjes in het riool van heel Midden- en West-Brabant. Uit de meting van 20 september bleek dat in een milliliter rioolwater 2.001 coronavirusdeeltjes rondzweefden. Het gemiddelde in de regio lag op 355. Volgens RIVM-onderzoeker Ana Maria de Roda Busman heeft het aantal deeltjes in het rioolwater een voorspellende waarde als het gaat om ziekenhuisopnames voor corona.