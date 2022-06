Nieuwsoverzicht | 35 slecht verzorgde katten en kittens gevonden - Koningin Máxima borduurt in Tilburg

AVI-directeur: ‘Er lag niet te veel shredderaf­val op dag van grote brand Den Bosch’

DEN BOSCH - Lag er nou wel of niet te veel shredderafval opgeslagen toen op 9 maart van het vorig jaar een grote brand uitbrak bij schrootverwerkend bedrijf AVI in Den Bosch? Die vraag stond dinsdagmorgen centraal in de rechtbank in Den Bosch, waar het bedrijf de boete van 1,5 ton aanvocht die de provincie wil incasseren.

28 juni