Nieuwsoverzicht | 1500 mensen demonstreren tegen stikstofbeleid - Bestuurder rijdt door na botsing A58

• Een aantal bewoners van een appartementencomplex in Waalwijk beleefde zondagnacht benauwde momenten toen in één van de woningen een felle brand ontstond. Het was even na half vier toen Leokadia Blacha uit haar slaap werd gewekt door een vreemd geluid. ,,Het was een knisperend geluid, alsof er dingen knapten. Ik dacht niet meteen aan brand.” Toen ze toch maar even naar buiten keek, kreeg ze de schrik van haar leven. Uit de woning naast die van Blacha, in het wooncomplex aan de Eerste Zeine, sloegen de felle vlammen al door het raam naar buiten.