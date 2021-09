Nieuwsoverzicht | 15-jarig meisje gewond bij steekpartij - Kat Felix met buks doodgeschoten

Het slachtoffer van de steekpartij in Tilburg afgelopen dinsdag blijkt een 15-jarig meisje. Ze raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 31-jarige Veldhovenaar die vorig jaar twee zendmasten in de fik stak, stond vandaag voor de rechter. En de huurder van een woning in Tilburg maakt het wel erg bont: hij heeft het huis illegaal onderverhuurd en brengt de onderhuurder het dubbele in rekening. Zelf woont hij tijdelijk in de berging. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.