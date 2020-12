Nieuws of fake news: welke van deze Brabantse nieuwsverhalen gebeurden echt in 2020

Er wonen 33.000 miljonairs in Brabant, de meeste in Alp­hen-Chaam: bekijk hier hoeveel bij jou in de buurt

30 december 33,2 duizend miljonairs woonden er vorig jaar in Brabant. Dat is 2,9 procent van alle huishoudens. Een jaar eerder was dat 2,8 procent en telden we 31,6 duizend miljonairs. In verhouding wonen de meeste miljonairs in Alphen-Chaam. Acht procent van de huishoudens daar heeft minstens een miljoen aan vermogen. Dat zijn driehonderd huishoudens.