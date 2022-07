Nieuwe wijk in Cuijk: tweekappers, vrijstaande woningen, patiobungalows en tiny houses

De locatie is zo'n beetje het laatste hoekje in de wijk De Heeswijkse Kampen in Cuijk. Wie er bekend is, weet dat het een stuk is waar het geluid van de A73, met name het viaduct over de Beersebaan, behoorlijk kan zijn. Volgens een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk worden er geen maatregelen getroffen om het geluid tegen te gaan. Verderop langs de A73 is er ter hoogte van de Heeswijkse Kampen een geluidswal aangelegd.