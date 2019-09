Nieuwe sprookje De zes Zwanen in de Efteling geopend

‘Regelrecht drama’ voor discotheek­ei­ge­naar Lunenburg door rookruimte­ver­bod: ‘Zonder oplossing zaak in de problemen’

12:20 LOOSBROEK - ,,De uitspraak dat rookruimtes per direct zijn verboden is voor ons een regelrecht drama.” Dat zegt de Loosbroekse discotheekeigenaar Rob Lunenburg. Hij zoekt na het verbod op rookruimtes naar mazen in de wet, om zijn 75.000 euro kostende ruimte toch te kunnen gebruiken. Zo niet: ,,Dan wordt het heel lastig voor ons.”