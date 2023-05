Nieuwe school Peelrand aast op plek Merlet in Mill

Openlucht­spel Neergescho­ten laat redding van piloten zien: ‘In dit gebied gebeurde het tachtig jaar geleden’

ESBEEK – Een open veld en dan de bosrand. Voor spelers en publiek van het openluchtspel Neergeschoten in Esbeek, is het een mooi vergezicht, maar van 1942 tot 1945 was het de redding voor veel neergeschoten piloten.