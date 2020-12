Nieuwe noodkreet van zorg in Brabant: ‘We bereiken weer de grens van wat we aankunnen’

Zorginstellingen in Brabant hebben het zwaar. Even leek het einde van de tweede golf in zicht, maar nu besmettingen weer oplopen ziet voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant (ROAZ) Bart Berden het misgaan. ,,Het personeel houdt het niet meer vol. We verwachten volgende week 10 procent meer coronapatiënten in het ziekenhuis. Als er niets verandert, worden dat er na de feestdagen nog meer. Een vreselijk vooruitzicht. Ook voor het personeel buiten het ziekenhuis. In de verpleeg- en verzorgingshuizen hebben ze het ook zwaar. Dit is echt een mentale dreun voor de zorg.”