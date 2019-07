Nieuwe methode moet uitbuiting door loverboys voorkomen

De signaleringsmethode - genaamd 11vb - is ontwikkeld in opdracht van Koraal, de Limburgse en Brabantse zorginstelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De landelijke zorginstelling Pluryn, met hoofdkantoor in Nijmegen, gaat de nieuwe werkwijze dit najaar testen. Eind dit jaar wordt de methode 11vb aangeboden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, zodat het landelijk beschikbaar is.

Zwakbegaafde jongeren

Volledig scherm Projectleider en oud-politiecommissaris Marcel Lieskamp en ervaringsdeskundige Mohini Awadhpersad, eens slachtoffer van loverboys. Zij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling. © Erik van 't Hullenaar Om te bepalen of zwakbegaafde jongeren risico’s lopen, moet de docent, leerplichtambtenaar of hulpverlener digitaal een formulier over elf risicofactoren invullen. De vragen gaan over het gebruik van sociale media, de thuissituatie, sociale contacten, spijbelen, wegloopgedrag, maar ook hoe de jongere denkt en zich uit over seks, liefde en relaties. 11vb herbergt ook een daderprofiel, waaraan men loverboys kan herkennen.



Loverboys hoeven niet meer fysiek in de buurt van hun slachtoffers te komen. Ze maken handig gebruik van het internet, zegt projectleider en oud-politiecommissaris Marcel Lieskamp. ,,Zodra hij éénmaal één seksfoto of filmpje heeft, dreigt hij dat online te plaatsen als het minderjarige slachtoffer niet helpt bij het plegen van prostitutie of andere vormen van criminaliteit (bijvoorbeeld: afsluiten abonnementen voor dure smartphones)”, aldus Lieskamp.

Honderden euro's per dag

Aan de uitbuiting van een minderjarige worden al snel honderden euro's per dag verdiend. De pakkans is nihil, weet Lieskamp. ,,Online is de loverboy vrijwel anoniem. Hun werkwijze wordt steeds gewelddadiger. De verleiding slaat heel snel om in bedreiging, chantage en manipulatie. Ze drijven een wig tussen de familie en hun prooi. Ook zoeken zij steeds jongere slachtoffers, kinderen van 11 jaar vormen geen uitzondering meer.”



Seksueel geweld tegen kinderen wordt nauwelijks opgemerkt, stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Professionals, hulpverleners of docenten, rapporteerden slechts bij 0,1 procent de minderjarigen een vermoeden van slachtofferschap van seksueel geweld.



,,In werkelijkheid maakt 3 procent van de jongens en 13 procent van de meisjes vóór hun achttiende verjaardag een vorm van ernstig fysiek seksueel geweld mee.” De Nationaal Rapporteur wil de komende tijd leerkrachten in het onderwijs bewuster maken van de problematiek.

Alarmbellen