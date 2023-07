Nieuwe laag asfalt voor Onze Lieve Vrouwedijk Waalre, fietspad na de zomer aan de beurt

Wandelpa­den langs de Veste gaan na de bouwvak op de schop: ‘Experimen­te­le toplaag is een fiasco’

GEERTRUIDENBERG - De wandelpaden rond de vestinggrachten in Geertruidenberg worden na de zomervakantie opnieuw bestraat. Dat is nodig, want de paden verkeren in slechte staat. Daarom kiest de gemeente nu voor degelijke gebakken klinkers.