Het aloude geel-groen gaat verdwijnen. Wie in een ambulance geladen wordt, loopt vanaf woensdag de kans dat de ambulancehulpverleners anders gekleed zijn dan de afgelopen vijftien jaar. De hulpverleners in de ambulance testen vanaf hun nieuwe kleding. De eerste 50 kledingstukken - die getest moeten worden op draagcomfort - worden dinsdag in Uden uitgereikt.

En dat gaat gepaard met de nodige bombarie: toespraken, instructies, lunch en een kledingshow. En dan is vanaf woensdagochtend niet meer geel-groen de kledingkleur van het ambulancepersoneel, maar moet het 'stoere’ blauw garant staan voor 'zorg met gezag’, aldus ontwerpster Karin Slegers uit Sint-Michielsgestel. Zij ontwierp de kleding die vanaf komende zomer door zo'n 5500 ambulancehulpverleners in het hele land gedragen moet gaan worden.

Goirle

De link tussen de ambulancekleding en Brabant is innig. Want niet alleen de kledingontwerpster Karin Slegers, tevens ook actief als docent mode en vormgeving aan het Summa College in Eindhoven, is afkomstig uit Brabant. De nieuwe kleding wordt, indien de drie weken durende testperiode slaagt, de komende maanden geproduceerd bij HAVEP in Goirle.

Dat bedrijf - sinds 1888 actief en een grote speler in branche voor werkkleding - won bij een internationale aanbesteding de klus om broeken, jassen, polo's, t-shirts, fleecetruien, signaalvesten en softshells te gaan produceren. En de Brabantse link is nog hechter: want het Udense bedrijf Wiltec gaat de levering en distributie van alle kleding verzorgen naar de vijftig Regionale Ambulancevoorzieningen in het hele land.

Karin Slegers, die onder andere ook de kleding van de Efteling en Albert Heijn ontwierp, is 'gepast’ trots op haar ontwerp. Voor haar begon de klus al 2,5 jaar geleden. ,,Ontzettend leuk om te doen. Het aardige aan het ontwerpen van bedrijfskleding is dat je goed moet luisteren naar de wensen en verlangens van mensen die er uiteindelijk in moeten werken.” En dat is een vrij langdurig proces geweest, aldus de Sint-Michielgestelse. ,,Over alle details is gesproken en nagedacht. Deze mensen moeten dag in dag uit in deze kleding werken en die moet absoluut goed zijn en fijn zitten.”

Moderner

De huidige ambulancekledij - die geel-groene - is inmiddels ruim vijftien jaar oud en heeft fors ingeboet aan herkenbaarheid. Dat weet ook Slegers: ,,Je ziet soms geen verschil tussen een hulpverlener op de ambulance en iemand van de dierenambulance. Het werd dus hoog tijd dat er nieuwe kleding komt die onderscheidend, moderner is en lekker zit. En ik denk dat het mij wel gelukt is.” Daar is Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland het mee eens: ,,Er is hard gewerkt aan een nieuwe, moderne en herkenbare kledinglijn. De nieuwe kleding is beschermd en exclusief voorbehouden aan de Nederlandse ambulancezorg.”

Volgens Slegers en Noten is het ontwerp al goed ontvangen. ,,De test die vanaf morgen in Uden start en landelijk wordt uitgerold, is vooral bedoeld om te beoordelen of de kleding functioneel is en lekker zit. De komende drie weken wordt de kleding in alle regio’s getest tijdens het dagelijks werk", aldus een woordvoerster Nadiene Toby van Ambulancezorg Nederland.

En dan zijn kleine aanpassingen nog mogelijk, aldus Slegers en Toby. ,,Aan het ontwerp wordt niet meer getornd, maar als het bijvoorbeeld gaat om het hoger of lager plaatsen van een kniestuk, het verplaatsen van de spreeksleutel - het lusje waar microfoon aan hangt - of de keuze of er wel of niet een knoop op de achterzak moet komen - zijn er aanpassingen mogelijk", aldus Slegers.