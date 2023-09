Nieuwe, grotere bieb in Deurne: even zoeken voor boekenwurm, maar wel hulp voor de digibeet

Geldrops kunstwerk werd hangplek en staat misschien in de weg. Krijgt het nu een nieuw leven?

GELDROP - Er is niet echt goed voor haar gezorgd. En nu staat ze waarschijnlijk nieuwbouw van de Geldropse Van der Puttschool in de weg. Maar wie weet luiden de bouwplannen wel het begin van een nieuw leven van een jaren vijftig-kunstwerk in.