Nieuwe cijfers RIVM: 8 nieuwe coronagevallen in Breda, in heel Brabant 23 patiënten meer dan gisteren

Het aantal coronapatiënten in Breda stijgt van 19 naar 27. Dat heeft het RIVM dinsdagmiddag bekendgemaakt. In heel Brabant zijn er sinds maandagmiddag 23 nieuwe patiënten bijgekomen, tot 157 in totaal. Tilburg, dat maandag veel nieuwe gevallen kende, stijgt nu met 2, naar 29 zieken. Het blijft daarmee de gemeente met het grootste aantal coronapatiënten in Nederland.

Verder zijn Uden (met 13 patiënten), Helmond en Meierijstad (beide 11) gemeenten met veel coronagevallen. In Landerd, waar maandag nog 2 patiënten waren, is het aantal gedaald tot 1. Landelijk stijgt het aantal coronapatiënten sinds maandagmiddag van 321 naar 382. De helft van de patiënten in Nederland komt dus uit Brabant.

Het aantal cornapatiënten per Brabantse gemeente:

Maandag werd bekend dat een tweede Brabander is overleden aan het virus. Na een 86-jarige man uit Uden overleed een oudere vrouw in Goirle. Zij is daarmee de vierde dode door het coronavirus in Nederland.

Thuis werken

In Brabant is de situatie met de verspreiding van het coronavirus anders dan in de rest van Nederland, omdat het onzeker is waar de besmetting vandaan komt. Buiten Brabant is de besmetting van mensen in alle gevallen nog te herleiden naar Noord-Italië of hun nabije omgeving zoals het gezin, aldus het RIVM.

Premier Mark Rutte riep maandagavond Brabanders op tot en met maandag thuis te werken waar mogelijk om zo te helpen het coronavirus in te dammen. Dinsdag meldde de ANWB dat in elk geval op de weg een kwart minder verkeer was dan op een andere regenachtige dinsdagochtend, waaruit opgemaakt kan worden dat een deel van Brabant zich aan deze maatregel houdt.

Aanvullende maatregelen