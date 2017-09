Nieuwe bestuurders voor Brabantse jeugdzorginstelling Juzt

Vrouw (55) komt om bij bedrijfsongeval met lift in winkel Geldrop

15:19 GELDROP - Bij een ongeval in kledingwinkel Miller & Monroe in de Langstraat in Geldrop is een 55-jarige vrouw overleden. Wat er precies is gebeurd kan de politie nog niet zeggen. Het zou gaan om een bedrijfsongeval met een lift.