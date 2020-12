Nieuwe aanpak lost stikstofproblemen niet op voor Brabant

De provincie doet een beroep op zo'n beetje iedereen om duurzamer bezig te zijn en minder stikstof uit te stoten. Zo kan de door stikstof aangetaste natuur herstellen én ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld woningbouw, bedrijfsuitbreiding of de aanleg van wegen.

Wie daar nu vergunning voor aanvraagt, moet aantonen dat de ontwikkeling het stikstofprobleem voor beschermde natuur niet groter maakt. Daardoor ontstaat handel tussen partijen die stikstofruimte willen verkopen of nodig hebben. De schaarste zorgt voor vertraging van projecten.

Dit alles door de rechter die in mei vorig jaar het stikstofbeleid van tafel veegde zonder dat er een geschikt alternatief voor is. Overheden op alle niveaus zoeken naarstig naar antwoorden om vergunningverlening op gang te houden én natuur te beschermen.

Niet één probleem

De provincie concludeert vandaag met de ‘Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof’ dat er niet één probleem is, dus ook niet één oplossing. ,,We moeten allemaal duurzamer gaan produceren en consumeren”, zegt provinciebestuurder Erik Ronnes in een toelichting op de aanpak. Natuurlijk kijkt hij naar de landbouw, die verantwoordelijk is voor de meeste uitstoot.

Maar Ronnes doet ook een beroep op openbaar vervoer dat elektrisch kan rijden, op ondernemers die bedrijventerreinen verduurzamen of ontwikkelaars die gasloze woonwijken bouwen. De verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg past ook in dit rijtje.

,,Stikstof is niet alleen het probleem van de agrarische sector. Het zijn allemaal druppels op het totale oppervlak.” De Brabantse aanpak is niet in beton gegoten, zegt Ronnes, maar wordt komende tijd juist aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en ervaringen.

Oplossingen

Komend jaar wil de provincie alle beschermde natuurgebieden die lijden onder de neerslag van stikstof in kaart hebben. Ronnes wil voor elk gebied maatwerk, met een plan om de natuur te herstellen en eventueel stikstofuitstoters weg te kopen om zo ontwikkelingen elders mogelijk te maken. De bestuurder verwacht begin volgend jaar meer duidelijkheid over deze 'gebiedsgerichte aanpak’.

De provincie trekt komend jaar 5,7 miljoen euro extra uit om knelpunten op het gebied van stikstof op te lossen. Brabant weet dat het rijk honderden miljoenen beschikbaar heeft om veehouders te laten stoppen. Ook is er geld om ‘agrarische piekbelasters’ uit te kopen en ontwikkelingen mogelijk te maken.

Eigen voorraad

In de nieuwe aanpak komt de provincie zelf ook met een paar concrete voorstellen. Zo wil ze een voorraad aan ‘stikstofruimte’ aanleggen, om kleine of urgente ontwikkelingen mogelijk te maken. ,,Daar zijn we nog met andere provincies en het Rijk over in conclaaf”, zegt Ronnes. Hij stimuleert de bouwsector om meer met hout te werken. Dat scheelt uitstoot tijdens productie, transport en bouw van woningen, zo valt te lezen in de aanpak.

Verder verwacht de provincie veel van de strengere milieu-eisen aan veestallen, die vanaf 2024 gelden. Een maatregel waarvan de deadline door de nieuwe coalitie onlangs met twee jaar naar achter is geschoven. Ronnes snapt dat wel, als lid van het CDA, de partij die de vorige coalitie liet vallen door het stikstofbeleid en zo het uitstel forceerde. ,,Het ging gewoon te snel, het was voor veel bedrijven in de sector niet te behappen.”

Volledig scherm Gedeputeerde Erik Ronnes (CDA). © Wim Roefs/Provincie Noord-Brabant