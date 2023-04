Nieuw Udens ‘kersenwijkje’ in De Bogerd is voorbeeld voor de toekomst: ‘Dit is een heel mooie plek’

Udenaar Doede Okkema weer in de race voor beste cartoon van Europa

UDEN/KNOKKE-HEIST - Udenaar Doede Okkema is opnieuw in de race voor het maken van de beste cartoon van Europa. In 2020 won hij die prijs al een keer, in 2021 werd hij genomineerd en doet hij weer mee voor de Gouden Hoed, de oudste cartoonwedstrijd ter wereld.