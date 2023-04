'Nieuw stukje binnenstad' in Den Bosch bijna klaar: 'De steigers worden steeds meer weggehaald’

Scholendok­ter Eric van ’t Zelfde inspireert Moerdijkse onderne­mers op de vroege ochtend

ZEVENBERGEN - Hoewel theaterzaal De Vlakte in Zevenbergen donderdagmorgen vooral gevuld was met ondernemers en industriëlen raakten zij zeer geïnspireerd door een onderwijsman. Een onorthodox exemplaar weliswaar, want Eric van ’t Zelfde doet op geen enkele manier zijn achternaam eer aan.