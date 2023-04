Nieuw plan voor uitkijktoren Liessel: ‘Het is nu of nooit meer’

Verenigin­gen presente­ren zich in Diessen en de harmonie gaat ‘Eruit met een knal!’

DIESSEN - In totaal 35 verenigingen presenteren zich zondag in en rond partycentrum Hercules in Diessen. Een dag daarvoor geeft harmonie St. Willibrordus een afscheidsconcert onder de noemer ‘Eruit met een knal!'. Bijna driehonderd mensen kochten daar een kaartje voor en daarmee is het afscheid zo goed als uitverkocht.