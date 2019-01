Nieuw op Google Assistant en jouw podcast: in 2 minuten op de hoogte met Het nieuws uit Brabant

luister hier‘s Ochtends vroeg is het soms haasten, rennen en vliegen. Zoek daarin maar eens tijd om snel het nieuws te lezen. Voor wie vroeg op de ochtend toch op de hoogte wil zijn van het laatste nieuws, hebben we iets bedacht: een gesproken nieuwsbulletin op je mobiel en slimme speaker.

We zetten elke ochtend op 07.00 uur het belangrijkste nieuws uit Brabant voor je op een rij. Daarbij kijken we ook naar wat verder op de dag belangrijk wordt. In twee minuten tijd ben je helemaal bij en kun je weer meepraten op je werk of op het schoolplein.

Je vraagt het nieuws op via je favoriete podcastapp, bijvoorbeeld in die van Apple of via Spotify. Wie een slimme speaker in huis heeft met Google Assistant, kan het bulletin instellen als standaard nieuwsbron. Dat kan door onder Diensten te klikken op Nieuws, en vervolgens Het nieuws uit Brabant te selecteren. Ook kun je ons nieuws afspelen door te zeggen: ‘Hey Google, speel Het nieuws uit Brabant'.

Ook via Whatsapp

Wie geabonneerd is op onze Whatsappservice, kan al een tijdje luisteren naar onze bulletins. Als je je aanmeldt voor deze service, krijg je elke ochtend om 07.00 uur van ons een appje met het bulletin. Daarnaast sturen we je gedurende de dag nog een paar belangrijke of interessante berichten. Aanmelden doe je door BN AAN te appen naar 06-10141812. Hier lees je meer over onze Whatsapp-service.