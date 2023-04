Nieuw leven geblazen in Koningsdag Drunen: veilige vrijmarkt en de versierde fiets is terug

En daar is-ie dan: de elektri­sche deelauto voor Zijtaart

ZIJTAART - Achteraan in de optocht met versierde fietsen rijdt op Koningsdag in Zijtaart een BMW mee met daarop de woorden ‘Samen Duurzaam op weg’. Het is dé nieuwe aanwinst van het dorp, een deelauto. Aan het eind van de feestdag gaf burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad het startsein om deze deelauto te kunnen gaan gebruiken.