Nieuw drama voor FC Den Bosch, ploeg verliest ook bij VVV met forse cijfers

Hoe zou FC Den Bosch reageren op de turbulente week waarin trainer Jack de Gier werd ontslagen na het 13-0-monsterverlies bij PEC Zwolle? Dat was vrijdagavond de centrale vraag in Venlo. Interim-coach William van Overbeek zag Rik Mulders en Victor van den Bogert terugkeren van hun blessures, maar daar stond het afhaken van Tomas Kalinauskas (klachten aan de enkel) tegenover.

Aanvoerder Wouter van der Steen was er door zijn heupblessure nog steeds niet bij, waardoor Konrad Sikking opnieuw in de goal stond en Danny Verbeek andermaal de aanvoerdersband droeg. Voorin had Van Overbeek gekozen voor Ryan Leijten als diepste spits en Verbeek (rechts) en Sebastiaan van Bakel op de vleugels. FC Den Bosch kwam heel behoorlijk uit de startblokken in Venlo. De eerste dreiging kwam van de bezoekers, maar tot hele grote kansen leidde dat niet.