Nieuw boekje over ‘trage’ wandeltochten in de regio, met onderweg garantie op een zandpad

Technofes­ti­val Awakenings keer terug naar Beekse Bergen, meer opties voor overnach­ten

HILVARENBEEK - Technofestival Awakenings keert in juli terug in Hilvarenbeek. Met optredens van Amelie Lens, Adam Beyer, Ben Böhmer, Tale of Us, Reinier Zonneveld en een keur aan andere artiesten. En met meer manieren om te blijven slapen.

19:00