Niet met de foodtruck op een festival? Dan maar creatief zijn: ‘We hebben geprobeerd een festivallook te creëren’

,,Echt alles is geannuleerd, ook de bruiloften. En mensen zijn ook voorzichtig met kleinere feestjes. Het houdt nu echt op. Even verstandig zijn. Als je geschoren wordt moet je stilzitten.” Hupsaté is gericht op de grotere evenementen. Dan zijn er weinig alternatieven. Janse: ,,Ik ben wel bezig geweest, hoor, bijvoorbeeld met het terras bij het NAC-stadion en op het Chasséveld, maar dat ging ook allemaal niet door. Of samenwerken met iets dat al bestaat zoals een strandtent of zo. Maar dat is voor de korte termijn en de investeringen zijn dan best groot. Nu ben ik bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar en misschien kunnen we nog iets doen met de feestdagen. We weten gewoon niet wat er gaat gebeuren, dat is het lastige.”

Werken op de camping

Josine Beugels uit Eindhoven staat normaal gesproken samen met Lisah Baert met de foodtruck Heet Brood op zeker zeven grote festivals en nog wat kleinere. Omdat dat dit jaar niet ging, is ze met Lisah naar camping Reitdiep in Groningen getrokken. Lisah komt uit Groningen en haar zus wist dat ze op de camping mensen zochten. ,,Het is superleuk. Hard werken, want behalve catering organiseren ze ook concerten, buitenfilms, speelmiddagen met Hollandse liedjes en spelletjes. Zo hebben we een optreden kunnen regelen van mijn favoriete Groningse zanger Meindert Talma.”

Quote We hebben geprobeerd een festival­look te creëren en dat is wel gelukt Bram Hoorn, eigenaar van bistro In Petto aan de Waaldijk in Rossum

Vegetarisch drie-gangen-menu

Van donderdag tot en met zondag zijn ze verantwoordelijk voor de horeca op de camping. ,,Dan is er op het terras en café een snackkaart. We hebben ook een koffieboot en op zaterdag verzorgen we een vegetarisch drie-gangen-menu. Dat is wel grappig, want ze zijn hier best vleeseterig. Ook als ze naar een frikandel vragen zeg ik dat we die niet hebben, maar wel bitterballen. Die zijn ook vegetarisch.”

Inmiddels zijn er vanuit hun vriendenkring al veel mensen uit Eindhoven en Tilburg langs geweest op de camping. En hoewel het niet te vergelijken is met de normale inkomsten, is Josine heel blij dat ze op de camping is gaan werken. ,,We zijn gewoon aan het léven: gezellig, vakantie en we houden er nog een klein beetje geld aan over.”

Foodtruck als bar aan de Waal

Bram Hoorn, eigenaar van bistro In Petto aan de Waaldijk in Rossum, heeft ook een foodtruck. Hij leeft er niet van, zoals hij zegt, maar in de zomer staan ze er normaliter mee op festivalletjes. Dit jaar staat de truck bij het terras aan de dijk aan de Waal. ,,Dat is onze bar en daar verkopen we koffie, drankjes en taart. En omdat de foodtruck Pomms’ van een collega uit Zaltbommel nu ook stilstaat, heb ik die gehuurd. Nu staan er bij ons dus twee, een voor drank en een voor de biologische frietjes van Pomms’, ijs en dat soort dingen. Die tweede is niet altijd open. Het ligt een beetje aan het weer.” Een leuke oplossing voor een stilstaande foodtruck. ,,We hebben geprobeerd een festivallook te creëren en dat is wel gelukt", vindt Hoorn.

Kijk hier naar onze meest bekeken video’s:

BD: