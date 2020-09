Niet meer zwart, maar hoe moet Piet er dan uitzien? Deze alternatieven zagen we al

Vijfde geweldsdo­de in maand tijd in Oost-Bra­bant: man doodgescho­ten in Boxmeer

2 september BOXMEER - Aan de Leeuwerik in Boxmeer is deze woensdagavond een man op straat doodgeschoten. Hulpdiensten hebben op straat nog geprobeerd het slachtoffer te redden maar de hulp mocht niet meer baten. Het is de vijfde geweldsdode in één maand tijd in Oost-Brabant.