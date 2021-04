Niet genoeg bezoekers voor Efteling-testevenement: hoever gaan we voor onderzoek?

Vlaamse minister weigert vergunning voor megastal in grens­plaats Zonderei­gen bij Baar­le-Her­tog

21 april BAARLE-HERTOG - De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een kruis gezet over de bouw van een ‘megastal’ aan Ghil in Zondereigen, pal op de grens tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Het project stoot al lang op weerstand, maar toch had de provincie Antwerpen én de Vlaamse regering in België eerst wel een vergunning toegekend.