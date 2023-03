Niet alleen quizvragen beantwoorden, maar ook bomen planten voor Bergeijkse Kwis’t

Ook in Hilvaren­beek moeten honden ergens los kunnen lopen, vindt de gemeente­raad

HILVARENBEEK - In Hilvarenbeek en Diessen moet een strook of een gebied aangewezen worden waar honden los mogen lopen. De fracties van HOI Werkt en het CDA willen dat wethouder Esther Langens daar een voorstel over uitwerkt.