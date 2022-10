Nierpatiënt Rick (32) vindt maar geen matchende donor: ‘Ik heb ook zo’n verdomde rotbloedgroep’

De reservist is in opmars sinds oorlog in Oekraïne, maar Defensie snakt naar meer

BREDA - Sinds de oorlog in Oekraïne is de interesse om reservist te worden bij het Nederlandse leger sterk toegenomen. Of dat tot meer oproepbare militairen leidt, kan Defensie alleen maar hopen. Want er ligt een grote opgave voor het leger.

8 oktober