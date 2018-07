Niemand ter wereld leeft langer met een donorhart dan Willem Bavinck (62) uit Tilburg

Bus van Schaijkse band Lijn 99 brandt in schuur af voor ogen bandleden: 'Onze droom ging in rook op'

14 juli SCHAIJK - ,,We zagen onze droom letterlijk in rook opgaan", zegt Sander Ottens (30) van de Brabantse Rock 'n Roll-band Lijn 99. Hij zag zijn bandbus voor zijn ogen afbranden in Schaijk tijdens de grote schuurbrand zaterdagavond. ,,Erg zwaar dit, de bus was nét af en is onvervangbaar."