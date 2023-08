Niels van Casteren tempert hosanna-stemming bij UDI’19: ‘Als jullie nu al tevreden zijn...’

Boerendag Woensd­recht in het teken van duurzaam­heid

De Woensdrechtse Boerendag, die op zondag 10 september langs De Reimerswaalweg in Hoogerheide wordt gehouden, staat dit jaar in het teken van duurzaamheid. Voorafgaande aan de Boerendag is er zaterdag 9 september een defilé met zeventig tractoren.