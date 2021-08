Niels (25) uit Best tipte Snollebollekes aan stadion-dj voor wedstrijd Sifan Hassan

Nieuwsover­zicht | Touringcar­be­drij­ven in zwaar weer door corona - Markt van privéjets juist geëxplo­deerd

6 augustus Opnieuw goud voor Nederland! Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel sleepte de eerste prijs in de wacht bij het sprinten. Nu de Haringvlietbrug toch helemaal openblijft voor verkeer, is de opluchting groot, behalve bij zeilers. En sommige vrouwen durven ’s avonds de deur niet uit, nu de stroom jonge mannen zich van de Eindhovense Kruisstraat naar hun straatje heeft verplaatst. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.