Nicky P. (34) beschuldigt OM van tunnelvisie: ‘Ik gaf geen opdracht voor aanslagen in Oss’

met video Dag na zijn verjaardag overlijdt Wijchense DJ Ronnie Arts (53): ‘Ik ben een maatje kwijt’

De bekende Wijchense DJ Ronnie Arts is maandagochtend op 53-jarige leeftijd overleden. Arts was ongeneeslijk ziek. ,,Hij was klein van stuk, een klein mènneke, maar zijn feestdaden waren des te groter.”